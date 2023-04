Antwerp en PSV hengelen achter Nederlandse middenvelder die bijna transfervrij is

Antwerp en PSV zitten achter dezelfde speler aan. Een Nederlandse middenvelder die furore maakt in de Ligue 1.

Volgens het Nederlandse Voetbal International wil PSV deze zomer middenvelder Branco Van Den Boomen binnenhalen. De 27-jarige middenvelder is transfervrij op te halen bij Toulouse en heeft een marktwaarde van 9 miljoen euro volgens Transfermarkt.

In 30 wedstrijden in Ligue 1 kwam middenvelder vijfmaal tot scoren en gaf hij acht assists. Vorig seizoen was hij één van de spelers bij Toulouse die mee de promotie bewerkstelligde naar de Ligue 1. Hij was toen met 12 doelpunten en 21 assists in 37 wedstrijden de absolute smaakmaker in Ligue 2.

PSV is niet de enige club die Van Den Boomen graag wil aantrekken. Antwerp is ook enorm geïnteresseerd in de middenvelder. Dit was al vorig seizoen zo, maar toen moest er nog een transfersom worden neergeteld voor de voormalige jeugdspeler van Ajax. Met Marc Overmars en Mark Van Bommel zou hij alvast in een warm Nederlands nest terechtkomen in Antwerpen.