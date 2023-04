De boekhouders van Club, Anderlecht, Gent en Union zijn blij: dit verdienden onze clubs in Europa dit seizoen

Ondanks dat er gisteren geen enkele van de drie clubs zich kon plaatsen voor de halve finales in de Europese competities moeten we toch zeggen dat het een meer dan geslaagde campagne was voor België. Naast coëfficiëntenwinst zorgden de vier clubs ook voor heel wat inkomsten.

Ondanks dat Club Brugge al een tijdje Europees uitgeschakeld is, haalden zij uiteraard de grootste winst binnen. De Champions League-vetpotten overstijgen de andere competities met verve. Club haalde maar liefst 41 miljoen op, exclusief tv-inkomsten en ticketverkoop. Union, dat de voorrondes van de Champions League speelde en het daarna heel goed deed in de Europa League mag 11,49 miljoen bijschrijven in hun jaarrekening. De Conference League mag dan wel het kleine broertje zijn, maar Gent en Anderlecht haalden toch ook een mooi bedrag op. Gent mocht 7,695 miljoen aan premies inschrijven, Anderlecht 7,825 miljoen. In totaal werden er 14.200 punten verdiend voor de coëfficiënt, dat is meer dan in de afgelopen twee seizoenen samen.