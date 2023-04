Het kon niet uitblijven: 'Europese grootmacht wil Anderlecht-doelman Verbruggen binnenhalen'

Anderlecht werd donderdag uitgeschakeld in de kwartfinale van de Conference League en valt zondag naast mogelijk naast de top acht. Toch wisten enkele spelers zich in de kijker te spelen dit seizoen.

De grootste indruk liet doelman Bart Verbruggen (20) achter. De Nederlander krijgt sinds de komst van Brian Riemer de voorkeur op Hendrik Van Crombrugge in doel. En dat deed Verbruggen overtuigend.

Verbruggen maakte in de Conference League indruk en ook in de Belgische competitie doet de Nederlander het goed. Dat leverde hem in maart al een eerste selectie voor Oranje op.

Nu al naar een topclub?

Ook in het buitenland zijn de prestaties van Verbruggen niet onopgemerkt voorbij gegaan. Want volgens Het Nieuwsblad zou Bayern München interesse tonen in Verbruggen.

Bayern zou in Verbruggen een potentiële opvolger zien voor Manuel Neuer, die al 37 is. Als Verbruggen naar Duitsland trekt, dan zou Bayern hem wellicht wel eerst nog verhuren.

Anderlecht hoopt natuurlijk op een scenario zoals Racing Genk met Maarten Vandevoordt, zodat Verbruggen nog even bij Anderlecht blijft. Paars-wit rekent minstens op een transfersom van 10 miljoen euro, want Verbruggen ligt nog tot midden 2025 vast.