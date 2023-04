Muslic en Cercle willen naar de top acht en zien opportuniteit tegen Zulte Waregem: "Dat is het grote verschil"

Cercle Brugge strijdt samen Charleroi, Anderlecht en ook nog OH Leuven om de laatste plek in de top acht. Tegenstander Zulte Waregem moet dan weer punten pakken om de degradatie te vermijden.

Cercle moet zeker een punt meer pakken dan Charleroi, dat Racing Genk ontvangt, om in de top acht te komen. Het zou voor Cercle en coach Miron Muslic een beloning zijn voor het mooie seizoen.

"Dit is meer dan een match, dit is een finale voor ons. We werkten de afgelopen maanden zo hard, iedereen gaf op en naast het veld zoveel energie en het zou een fantastische beloning zijn om dan dat grote doel te bereiken en achtste te worden", zei Muslic op zijn persconferentie.

Cercle heeft alles te winnen, Essevee alles te verliezen

Muslic zag Zulte Waregem vorige week met 1-5 winnen tegen Eupen, dat toen een paar keer scoorde op een stilstaande fase. Maar zondag, met 15.000 fans in het stadion, wordt het toch een andere match denkt Muslic.

Hij denkt dan ook de zwakheden van Zulte Waregem te kennen. "Ze slikken veel goals en als wij kunnen toeslaan en goed in onze structuur kunnen blijven, liggen er zeker opportuniteiten."

De uitgangspunten voor de twee ploegen zijn ook compleet anders weet Muslic. "Wij hebben alles te winnen en Zulte Waregem alles te verliezen, dat is het grote verschil."