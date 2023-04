'Club Brugge en Standard nog steeds ten zeerste geïnteresseerd in spits uit Engeland, kapers op de kust'

Standard toonde eerst interesse, daarna sprong Club Brugge in de dans. En de zaak blijft voorlopig aanslepen.

De 25-jarige Chiedozie Ogbene staat al eventjes nadrukkelijk op de radar van Standard de Liège en Club Brugge.

Ogbene speelt momenteel voor Rotherham, 18e in de Championship, en is een rechtsbuiten. Hij was dit seizoen al goed voor 8 goals en 4 assists.

Op het einde van het seizoen loopt zijn contract af en dus kan de Ierse international de clubs zelf gaan uitkiezen.

Kapers op de kust

Fenerbahçe, Milwall, Swansea en Middlesbrough zijn de andere kapers op de kust voor de winger met een marktwaarde van twee miljoen euro.

Waar hij heen zal trekken? Dat is nog maar zeer de vraag. De komende weken krijgen we meer informatie over de zaak.