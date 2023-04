Nog straffere stunt nodig dan in 2019: waarom KV Mechelen nog véél meer underdog is dan in vorige twee bekerfinales

Het is voor KV Mechelen volop aftellen naar de bekerfinale, waar het als underdog aan begint. Daar is het aan gewend, want ook in zijn vorige twee bekerfinales was dat het geval. Met wisselend succes. Al is het nu zelfs nog nadrukkelijker de outsider die op zoek gaat naar een verrassing.

Voor de derde keer in laten we zeggen het moderne voetbal plaatste KVM zich voor de bekerfinale. In 2009 was het de eerste maal sinds de bekerwinst in '87 dat dit lukte. In 2019 veroverde KV zelfs de beker als tweedeklasser en dit jaar gaat het Antwerp partij geven in de bekerfinale. We vergelijken de verschillende situaties.

Bekerfinale seizoen 2008-2009

Aangezien het maar het tweede opeenvolgende seizoen is op het hoogste niveau, wordt de behaalde plek in de middenmoot (10e) positief onthaald en het bekerparcours is de kers op de taart. Genk is als grotere club favoriet in de finale, maar niet geheel uitgesproken. Het haalt in de competitie (8e plaats) slechts vier punten meer dan KV.

Bovendien sturen de Mechelaars bij hun generale repetitie voor de bekerfinale Lokeren met 3-0 huiswaarts. De kansen op bekerwinst worden echter gefnuikt door rood voor Mellemans en een potentiële gelijkmaker van Gorius die op de paal strandt. Ogunjimi bezegelt het lot van zijn ex-club met twee treffers op de Heizel.

Bekerfinale seizoen 2018-2019

Na de komst van coach Vrancken dendert KV door 1B op weg naar de promotie. Wanneer die midden maart afgedwongen wordt tegen rivaal Beerschot en het seizoen in 1B erop zit, is het liefst nog anderhalve maand tot aan de bekerfinale. Gent is daarin op papier torenhoog favoriet, maar de realiteit zit anders in mekaar.

In aanloop naar die eindstrijd scoort Gent moeizaam (3 goals in 6 matchen in play-off 1). Te midden van 'Propere Handen' worden de KVM-spelers wekenlang opgenaaid en klaargestoomd. Malinwa trekt naar de hoofdstad met het gevoel dat er wel iets mogelijk is. Goals van Storm en Mera en saves van Verrips zorgen voor het delirium.

Bekerfinale seizoen 2022-2023

Een overgangsseizoen kondigt zich aan het einde van een cyclus aan. De manco's blijven een heel seizoen aanwezig, ondanks een aantal opflakkeringen in thuismatchen. KV Mechelen mist duelkracht op cruciale posities zoals die van verdedigende middenvelder en diepe spits. Eigenlijk is het een ploeg zonder spits.

Desondanks heeft het nog voldoende kwaliteit om zich te redden. Door enkele haalbare kaarten te kloppen op weg naar de finale maakt het er een mooi bekeravontuur van. Met Antwerp treft het in Brussel een ploeg met reële titelambities. Het is hopen dat sterkhouders als Schoofs en Storm top zijn, maar KV is ontegensprekelijk de underdog.