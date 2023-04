'Loïs Openda en Victor Boniface vechten tegen elkaar voor plekje bij Duitse topclub'

Loïs Openda en Victor Boniface hebben er allebei een knap seizoen op zitten en dat levert hen de nodige interesse op.

Over Victor Boniface en Loïs Openda kan je dit seizoen heel veel positieve dingen horen. De twee hebben elk bij hun club een belangrijk aandeel gehad in het succes.

Volgens de Duitse transferjournalist worden beide namen nu genoemd op de shortlist van het Duitse RB Leipzig. Daar zouden ze Christopher Nkunku moeten vervangen.

De eerste keuze van Leipzig was Folarin Balogun. De spits van Arsenal is momenteel sterk bezig op uitleenbasis bij Stade Reims, maar is met 40 miljoen euro te duur voor de club uit de Bundesliga.

Boniface is een optie, maar hij zou zeker niet de topprioriteit zijn. Loïs Openda zou wel de juiste man op de juiste plaats zijn. Hij past perfect in het spelsysteem van Leipzig.