Fans laten blauw-zwart niet in de steek: Club Brugge komt met prachtig nieuws en heeft ook contractnieuws over goudhaantje

You'll never walk alone. Dat zal ook in 2023-2024 eens te meer het devies zijn bij Club Brugge. Het gaat nog steeds goed.

Club Brugge kon zich met een briljante 7-0 overwinning tegen KAS Eupen alsnog in play-off 1 scharen en zo de fans verzekeren van nog drie topduels. En volgend seizoen wil blauw-zwart er opnieuw staan. Met de steun van het legioen, als het even kan uiteraard. © photonews In die optiek kwamen ze donderdagnamiddag met heel bemoedigend en hartverwarmend nieuws naar buiten. Zo zijn er al meer dan 10.000 supporters die hun abonnement hebben weten te verlengen. Tot vrijdagmiddag kan dat met een vroegboekkorting van 5%. ๐Ÿญ๐Ÿฌ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿฌ Early Birds hebben hun abonnement al verlengd! ๐Ÿ˜



Wil jij komend seizoen ook zeker zijn van jouw plaatsje op Jan Breydel? Verleng voor morgenmiddag jouw abonnement en geniet van 5% korting t.o.v. de prijzen in de voorrangsperiode. ๐ŸŸ๏ธ ๐Ÿญ๐Ÿฌ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿฌ Early Birds hebben hun abonnement al verlengd! ๐Ÿ˜Wil jij komend seizoen ook zeker zijn van jouw plaatsje op Jan Breydel? Verleng voor morgenmiddag jouw abonnement en geniet van 5% korting t.o.v. de prijzen in de voorrangsperiode. ๐ŸŸ๏ธ Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 27, 2023 De mindere resultaten van de voorbije maanden lijken dus niet meteen voor een totale ommekeer te zorgen bij de supporters. Vorig seizoen waren de abonnementen tegen half juni helemaal uitverkocht. Benieuwd hoe snel het nu zal gaan. Antonio Nusa is ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ผ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜†. ๐Ÿ”ตโšซ๏ธ



๐Ÿ”— | https://t.co/DckFo5Wbwx pic.twitter.com/DTlGfqiaqC — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 27, 2023 Ondertussen wordt duidelijk dat De Cuyper wel degelijk van Westerlo terug zal komen naar Club Brugge om er volgend seizoen zijn kans te nemen. En Club Brugge kondigde ook de contractverlenging aan van die andere youngster Antonio Nusa. Dat werd geofficialiseerd.