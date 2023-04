Rik De Mil legde de gouden raad van andere coaches na ontslag van Parker naast zich neer

Rik De Mil is sinds het ontslag van Scott Parker hoofdtrainer bij Club Brugge. Hij geniet veel respect voor wat hij momenteel neerzet.

Super draait het zeker nog niet bij Club Brugge, maar Rik De Mil geniet wel het nodige respect voor zijn werk bij blauwzwart. Met een gelukje pakte zijn ploeg nog een ticket voor de Champions’ Play-Offs.

Onderweg kreeg De Mil heel wat goede raad toegestopt van anderen. “Toen ik overnam, zeiden veel andere coaches me: ‘Je moet ze keihard aanpakken.' Terwijl ik net vind dat je authentiek moet blijven. Wees gewoon oprecht en communiceer eerlijk”, vertelt De Mil aan Het Laatste Nieuws.

Volgens De Mil was iedereen veel te veel met zichzelf bezig in die periode. Met kleine dingen herstelde hij de eenheid. “Maar door af en toe eens een appje te sturen, een arm over iemands schouder te leggen of een gesprek te voeren, creëer je weer die band. Maak je er weer een hecht team van. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.”

Iets wat De Mil ook zag onder Alfred Schreuder. Wat men er ook van denkt, hij is volgens De Mil altijd helemaal zichzelf gebleven.