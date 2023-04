Diehard Antwerp-fan Tom Waes dan toch in fandorp en spreekt zich uit over de dubbel

Tom Waes zou met zijn vier gebroken ribben niet naar het fandorp trekken. Maar hij kon het toch niet laten.

Tom Waes wou de bekerfinale als diehard fan van Antwerp absoluut niet missen. Maar met zijn gebroken ribben zou hij niet naar het fandorp gaan. Twee uur voor de aftrap konden we hem er toch al spotten. “We kwamen voorbij het fandorp en we moesten toch eens komen kijken.”

Waes had toch wel wat stress voor de match. “Ik heb wat vrienden die supporter zijn van Mechelen en zij zeggen dat ze tegen een goede ploeg altijd goed zijn. Op papier denk ik dat we veel beter zijn, maar het moet nog gespeeld worden. Ik denk echt dat wij een betere ploeg zijn, maar ik moet het nog zien.”

Naast de beker doet Antwerp ook nog altijd vol meer voor de titel. En Waes denkt dat Antwerp voor beiden kan meestrijden. “Ik ben daarvan overtuigd.”

Maar wat als Antwerp straks de beker pakt, maar pas derde eindigt in de competitie, is het seizoen dan gefaald? “Helemaal niet. Als we de beker winnen is het eigenlijk al goed. Maar ik denk dat we ze alle twee kunnen pakken. Ik denk dat dat kan”, zei Waes nog.

Europese tickets

Toch zit er Waes nog iets dwars, de verdeling van de Europese tickets. De landskampioen komt volgend seizoen namelijk niet in de groepsfase van de Champions League terecht, maar wel in de derde voorronde. Bij bekerwinst is Antwerp straks al zeker van de derde voorronde van de Europa League.

“We zitten met dat klotesysteem van die kwalificaties. Waar kom je eigenlijk terecht? Ik vind die beide prijzen (beker en titel, nvdr.) even belangrijk, dat waren ze vroeger toch, maar nu kom je in die voorrondes terecht. Wat een raar systeem is dat nu eigenlijk dit jaar? Dat moet je eens aan een mens uitgelegd te krijgen.”