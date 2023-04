Genk-coach Wouter Vrancken stelt een groot verschil vast bij Club Brugge

Racing Genk ontvangt straks Club Brugge voor de eerste wedstrijd van de Champions' Play-offs. En Wouter Vrancken is op zijn hoede voor de landskampioen.

Club Brugge plaatste zich op het nippertje nog voor de top vier nadat vooral KAA Gent het liet afweten tegen Oostende. De achterstand van 16 punten op Racing Genk zijn er plots maar 8 meer door de halvering.

Herboren Club Brugge

En Club zit plots in een goede flow, in zijn laatste 4 matchen pakte het 10 op 12, terwijl Genk 7 op 12 pakte. Vrancken ziet een herboren Club Brugge. "Het verschil is dat zij sinds de aanstelling van de nieuwe coach (Rik De Mil, red.) een nieuwe vibe in de ploeg hebben", zei hij bij TVL.

"Die vibe wordt versterkt door die onverwachte kwalificatie voor Play-Off I op de laatste speeldag. Dus zij gaan dat vertrouwen meepakken naar de wedstrijd, maar daar moeten wij klaar voor zijn", stelde Vrancken nog.

Vrancken weet ook dat elke ploeg naar iemand anders zal wijzen als het gaat over een favoriet voor de titel, maar hij wil vooral naar zijn eigen ploeg kijken. "Wij moeten gewoon in onszelf geloven dat wij het kunnen halen."