Imke Courtois gaat totaal niet mee in het hoera-gevoel over Club Brugge

Club Brugge geraakte met veel geluk in play-off. Ondertussen geven velen blauwzwart weer de nodige kans om de titel te pakken.

Vanavond gaat Club Brugge aan de slag in de Champions’ Play-Offs. Het trekt naar KRC Genk voor wat meteen een cruciaal duel wordt. Wint Club Brugge, dan gooit het de play-offs helemaal open.

Imke Courtois is er niet van overtuigd dat Club Brugge zorgeloos kan spelen. “Als men zegt dat Club, onverhoopt top 4, bevrijd kan spelen... Ze moeten nog steeds bevestigen”, klinkt het in De Zondag.

Ook bij blauwzwart is de druk groot in de play-offs. “Ze staan allemaal onder druk, maar Genk misschien nog net iets meer. En als Antwerp de beker zou winnen, hebben ze al een Europa League ticket binnen, dat kan ook meespelen. Het worden geweldige play-offs.”

Of de play-offs ervoor kunnen zorgen dat Rik De Mil aanblijft als hoofdtrainer is nog een ander paar mouwen. “Ik kan mij best voorstellen dat Club op middellange termijn denkt en aan een nieuwe cyclus wil beginnen. Dit seizoen was er tenslotte eentje met weinig stabiliteit voor Club, vooral sedert de komst van Parker.”