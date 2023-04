Toptransfer in de maak voor El Khannouss? "Ben die taal aan het leren"

Het blijft ontzettend hard gaan voor Bilal El Khannouss. De youngster van KRC Genk zet grote stappen in zijn nog prille carrière.

Vier seizoenen zit Bilal El Khannouss al bij KRC Genk. Uitgerekend tegen zijn ex-ploeg RSC Anderlecht scoorde hij zijn eerste doelpunt als profspeler.

Toch een bijzonder gevoel voor hem. “Ik heb er tien jaar gespeeld. Natuurlijk betekent het iets, maar ik zit al vier jaar bij Genk. Anderlecht is verleden tijd”, is hij duidelijk bij La Dernière Heure.

Hij doet het ondertussen heel goed bij KRC Genk, wat hem ook een plaatsje opleverde bij het nationale elftal van Marokko. Maar El Khannouss zit ook met grote dromen. En dan mag er al eens gesproken worden van een toptransfer.

Voorlopig is het plan om nog een jaar in Genk te blijven, maar in het voetbalwereldje kan alles heel erg snel evolueren. En El Khannouss weet wat hij wil.

“La Liga! Ik ben momenteel Spaans aan het leren. Ik spreek al perfect Frans, Nederlands, Engels en Arabisch. Spanje is echt voetbal. In Engeland speelt City voetbal zoals ik dat graag zie. Het is zoals ze in Spanje spelen. Ik zou het leuk kunnen vinden.”