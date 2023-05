Munoz heeft nog iets te zeggen over Noa Lang dat hij niet graag zal horen

Daniel Munoz trok met verve het duel in het duel naar zich toe. De rechtsachter van KRC Genk moest Noa Lang onder controle houden en deed zelfs meer: hij scoorde ook.

En dat was toch een straffe prestatie gezien zijn blessures voorafgaand. Hij werd er meteen ingesmeten. “Op het einde was het afzien. Het is niet simpel om in zo'n topmatch meteen weer voor de leeuwen gegooid te worden. Maar ik heb op m'n tanden gebeten", zegt hij in HBvL.

Munoz moest wel lang met geel achter zijn naam spelen. "Ik moest wat met de handrem op spelen. Ik voelde dat de spelers van Club Brugge me extra opzochten. Vooral Raphael Onyedika en Noa Lang. Ik bewonder Lang. Het is leuk om tegen iemand van zijn kaliber te mogen spelen. Al praat hij wel erg veel op het veld. Hij is soms te weinig met het spel bezig.”