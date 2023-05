Interesse groot, toptransfer komt er - makelaar windt er geen doekjes om: "Dubbel als afscheidscadeau"

Royal Antwerp FC speelt een fantastisch seizoen bij elkaar. En daardoor is de interesse in enkele spelers steeds groter aan het worden.

Royal Antwerp FC rekende op weg naar bekerwinst en een goede eindklassering in de Jupiler Pro League al vaak op zijn doelman.

Jean Butez is de man van twintig clean sheets. En daarmee loopt hij uiteraard in de kijker bij heel wat clubs.

Dat is niet nieuw. Engeland, Spanje, Duitsland of Frankrijk - een ideale opstap richting de nationale ploeg? Het kan allemaal.

Villarreal toonde zich zaterdag als eerste ploeg concreet, maar een echt (monster)bod is er nog niet neergelegd op De Bosuil.

Afscheidscadeau

Toch ligt het in de lijn der verwachtingen dat zo'n bod er zal komen. Bij stamnummer 1 willen ze een inspanning doen om hem te houden, maar ze beseffen dat dat niet makkelijk wordt.

En de zaakwaarnemer van Butez? Die is formeel: "Als er een goed project komt, dan gaan we aan tafel met Antwerp", klinkt het in La Dernière Heure bij monde van Patryck De Vlamynck.

"Afscheid nemen van Antwerp met de dubbel? Dat zou een heel mooi afscheidscadeau zijn", aldus nog de manager.