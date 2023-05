Boeckx vertelt héél opvallende anekdote over scouting van Verbruggen voor transfer naar Anderlecht: "Ik moest die wedstrijd niet meer zien"

RSC Anderlecht heeft met Bart Verbruggen goud in handen. Het was Frank Boeckx die in 2020 groen licht gaf om de Nederlander naar Brussel te halen. En die beslissing werd héél snel genomen.

RSC Anderlecht wil er deze zomer alles aan doen om Bart Verbruggen nog een seizoen in het Lotto Park te houden. We moeten er immers geen tekening bij maken: ook de buitenlandse topclubs hebben gezien dat de Nederlander een absolute wereldtopper in wording is.

Het was Frank Boeckx die in 2020 door Peter Verbeke (toenmalig sportief directeur van RSCA, nvdr.) naar Breda werd gestuurd. De voormalige doelmannentrainer van paars-wit moest Verbruggen scouten tijdens een beloftenwedstrijd met NAC.

© photonews

“Ik moest Bart tijdens de wedstrijd beoordelen en vervolgens mijn idee doorsturen naar Peter”, aldus Boeckx in MIDMIDPodcast. “Wel, mijn bericht stond na de opwarming al klaar. Ik moest die wedstrijd helemaal niet zien om te weten dat Bart een doelman is die er staat.”

Een doelman heeft veel meer werk in de opwarming dan tijdens de wedstrijd

En dus betaalde de Belgische recordkampioen amper 300.000 euro op basis van… enkele minuten.. “Een doelman heeft veel meer werk in de opwarming dan tijdens de wedstrijd”, besluit Boeckx. “Er was toen geen trainer bij en hij gaf de opwarming zelf. En die was scherp én geconcentreerd. Ik wist meteen dat het goed was.”