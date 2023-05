Boniface is dan wel dé sterkhouder van Union, maar...: "Dan supporter ik wél voor Anderlecht"

Victor Boniface zal de bankrekening van Union SG komende zomer spekken. Het staat immers vast dat de aanvaller een transfer zal maken. Maar wat is zijn eigen droombestemming?

“In mijn jonge jaren was ik verliefd op het spel van Arsenal FC”, aldus Victor Boniface in Het Laatste Nieuws. “Maar ook het FC Barcelona volgde ik van nabij. Of beter gezegd: ik keek vooral op naar Neymar.”

Dus zijn droombestemming is… “PSG, hé. (lacht) Doe mij dus maar PSG als ik zelf mijn volgende bestemming mag kiezen. En als Neymar naar RSC Anderlecht zou komen, zal ik supporteren voor Anderlecht. Grapje, hé!”