OH Leuven krijgt aankoopoptie van 10 miljoen voor Keita keihard in het gezicht

Mandela Keita werd in januari door Royal Antwerp FC gehuurd van OH Leuven. Met een aankoopoptie van maar liefst 10 miljoen euro.

Bij OH Leuven pakte Mandela Keita bitter weinig speelminuten. Een uitleenbeurt aan Royal Antwerp FC bracht een ongelofelijke ommekeer mee voor de jonge Belg. Onder Mark van Bommel is hij basisspeler.

Antwerp wil Keita heel graag aan boord houden, maar de aankoopoptie bedraagt maar liefst 10 miljoen euro. Een bedrag dat The Great Old niet op tafel wil leggen. Vervelend voor OHL ook, want wat moet de club nu doen?

Zoals de kaarten nu liggen keert Mandela gewoon terug naar OHL. Volgens Het Nieuwsblad zijn er zelfs geen onderhandelingen meer tussen Antwerp en OHL over een nieuwe huurdeal of een lager transferbedrag, al lijdt de club daar veel gezichtsverlies mee.

Dat geldt ook als het Keita aan een buitenlandse club zou verkopen voor minder dan 10 miljoen euro. Meer dan wat oppervlakkige interesse van het Engelse Leeds zou er voorlopig niet zijn. Ook voor Keita is het een moeilijke situatie, want in OHL en Brys heeft hij geen zin meer.

De meest voor de hand liggende optie was dat Antwerp Keita aankocht voor 10 miljoen euro en hem direct probeert te verkopen voor meer dan dat bedrag, maar of er daarvoor een koper is, is maar zeer de vraag. Een risico dat Sven Jaecques zeker niet zal nemen...