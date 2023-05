Filip Joos is verbaasd over ploeg uit Jupiler Pro League: "Dat vind ik wel knap"

De strijd om de Europese plaatsen zal gestreden worden tussen KAA Gent en Cercle Brugge de komende twee weken. Met Standard als lachende derde mogelijk.

Cercle Brugge heeft de voorbije weken veel mensen weten te verbazen, maar toch lijkt KAA Gent nog steeds dé topkandidaat voor plek 5 én de Conference League.

De kloof met Standard en Cercle Brugge is vijf punten, de komende weken kunnen ze proberen die kloof minstens te behouden of zelfs uit te breiden.

© photonews

Voor de analisten blijven de Buffalo's in ieder geval ook de topfavoriet om voor het zoveelste jaar op rij naar Europa te trekken.

"Cercle Brugge dat Europa zal halen? Neen, want Gent weet me te verbazen", aldus Filip Joos duidelijk in Extra Time.

Rug weten te rechten

"Na wat er tegen Oostende gebeurde hebben ze de rug weten te rechten. Sterk, ook nadat ze 0-1 achterkwamen tegen Westerlo."

"Dat vind ik wel knap. Cercle Brugge heeft een mooie identiteit en ik heb het enorm voor hun coach. Hij straalt positivisme uit."