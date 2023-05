U14-match tussen Standard en KRC Genk ontspoort: Trainer naar het ziekenhuis

Een U14 wedstrijd tussen Standard en KRC Genk is zaterdag uit de hand gelopen. De trainer van de Limburgers moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

Standard en KRC Genk waren de nummers 1 en 2 in de competitie. De Luikenaars waren al kampioen, waardoor de match eigenlijk geen belang meer had. Bij een 3-3-tussenstand in de slotfase ging het verkeerd.

Volgens een ooggetuige zag de scheidsrechter een duidelijke handsbal van Standard niet en liet hij doorspelen. De Rouches scoorden in de tegenaanval de 4-3. Enkele spelers van Genk gingen verhaal halen bij de scheids en die zou daarbij een racistische opmerking gemaakt hebben.

Heel wat volk liep het veld op, al leek dat vooral om de spelers weg te halen. Ook de Genkse trainer Achraf Hanzaz rende het veld op. “Plots zag ik hoe een vader van een Standard-speler achter mijn rug onze spelers aan het duwen was. Hij riep ze ook van alles toe in het Frans. Ik verstond het niet, maar ik heb hem gezegd dat hij de kinderen met rust moest laten”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

En dan ging het helemaal fout. “Vanuit het niets haalde hij uit en sloeg hij keihard op mijn linkeroog. In de 16 jaar dat ik jeugdtrainer ben, heb ik zoiets nog nooit meegemaakt. Het ergste vind ik nog dat kinderen hiervan getuige zijn geweest.”

De politie kwam ter plaatse met enkele voertuigen en de rust keerde snel terug. De agressieve man vluchtte weg, maar kon snel teruggevonden worden. De wedstrijd is gefilmd, dus videobeelden zullen helpen om alles juist te kaderen.

De trainer van Genk diende klacht in bij de politie en trok naar het ziekenhuis. “Er werd eerst gedacht aan een barst of breuk in de oogkas, maar volgens de CT-scan bleek het ‘maar’ een kneuzing. Dat is dan het enige goede nieuws in deze zaak. Mijn oog en wang zijn opgezwollen en blauw”, klinkt het nog.