Patrick Goots zag een doldwaas slot: "Meesterzet van Van Bommel"

Royal Antwerp FC is nog steeds ongeslagen in de Champions' Play-Offs. Het klopte Club Brugge zondag met 3-2.

Vorige week liet Patrick Goots weten dat als Royal Antwerp FC zondag van Club Brugge won, dat ze zich stilaan mochten opmaken voor het titelfeest. “Zo geschiedde, na een doldwaas slot”, klinkt Patrick Goots lyrisch aan Gazet van Antwerpen.

De analist maakte op de Bosuil al veel gekke wedstrijden mee. “Maar deze tegen Club Brugge, en dan vooral de ontlading na de 3-2, past in het rijtje der meest speciale. Dat was een bom vol emoties die ontplofte. De haren op mijn armen kwamen ervan omhoog. Kippenvel.”

Al moest The Great Old wel heel erg diep gaan om de overwinning binnen te halen. Noa Lang maakte het de thuisploeg niet gemakkelijk. Brugge kwam op voorsprong, waarna de trainer van Antwerp ingreep.

“De wissel Stengs voor Keita was een meesterzet van Van Bommel. Sneu voor Keita, die zeker niet minder in de wedstrijd zat dan Vermeeren, maar wel een keuze voor meer balbezit centraal. De 1-2 kort voor de rust was een godsgeschenk voor Antwerp, waardoor het enthousiasme op de banken weer oplaaide.”