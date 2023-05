Opvallend: Iedereen ziet zijn kans schoon om talent bij Anderlecht weg te halen, ook Beerschot

RSCA Futures heeft stilaan een groot probleem voor volgend seizoen. De ene na de andere club komt jeugdspelers bij Anderlecht wegplukken. Nu ook Beerschot, dat met Simion Michez een talentvolle winger kwam halen.

Michez stapt transfervrij over naar de Mannekes. De Belgische aanvaller met Kameroense roots speelde dit seizoen 26 matchen voor de Futures en scoorde drie keer. De 21-jarige tekende in 2020 zijn eerste profcontract en speelde in totaal 15 seizoenen voor de recordkampioen.

“Simion past perfect in onze filosofie”, vertelt technisch manager Gyorgy Csepregi op de clubwebsite van Beerschot. “Hij is jong en Belgisch en kent al heel wat jongens binnen de groep. Bovendien heeft hij dit seizoen ook heel wat wedstrijden ­gespeeld in de Challenger Pro League, ­waaronder vier keer tegen Beerschot."

"Tel daarbij dat hij heel hongerig is om te groeien en om bij te leren en dat maakte Simion voor ons een topprioriteit. Ik ben heel blij dat we hem voor drie jaar kunnen vastleggen."

Naar wat we horen heeft Beerschot ook nog andere jeugdspelers van Anderlecht op het oog.