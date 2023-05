Politie schrikt als ze achterhalen wie haatberichten naar Toby Alderweireld stuurde

Na de tweede speeldag in de play-offs kreeg Toby Alderweireld haatberichten toegestuurd. De politie heeft nu achterhaald van wie die kwamen.

Op 7 mei speelde Antwerp tegen Racing Genk. Het werd 2-1 op de Bosuil in het voordeel van The Great Old. Na de wedstrijd kreeg Toby Alderweireld, die scoorde voor Antwerp, haatberichten via sociale media.

“Deze week is uw dochter vermist” en “uw familie sterft” waren de niet mis te verstane boodschappen. Alderweireld deelde die zelf op sociale media. Hij diende ook klacht in bij de politie en zij ontdekten nu wie verantwoordelijk voor die berichten.

Het gaat om een 15-jarige supporter van Genk. “De minderjarige jongeman werd woensdagmiddag verhoord door de lokale politie en daarna voorgeleid bij een magistraat van de nieuwe lik-op-stuk sectie M+ van het parket Limburg”, bevestigt parketwoordvoerder Marijke Teunis aan Het Nieuwsblad.

De jongeman werd na de voorleiding specifieke voorwaarden opgelicht, maar omdat hij minderjarig is wil het parket daar niet over communiceren.