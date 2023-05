Carl Hoefkens gaat nog altijd niet akkoord met zijn ontslag bij Club Brugge

Eind 2022 werd Carl Hoefkens ontslagen als trainer van Club Brugge. Enkele mindere matchen in de Jupiler Pro League werden hem zwaar aangerekend.

Club Brugge legde een prachtig parcours af in de Champions League dit seizoen, met de historische kwalificatie voor de achtste finale. In de competitie ging het veel minder. “Ik heb bij Club Brugge een hele goeie tijd gehad, met gewoon een abrupt en bizar einde”, zegt Carl Hoefkens in MidMid.

De ongelukkige planning van het WK in Qatar speelde Club Brugge veel meer parten dan gelijk wie in de Belgische competitie. Enkele mindere matchen, hooguit twee tot drie, werden Hoefkens uiteindelijk fataal.

“Ik stuurde m’n jongens altijd het veld op met duidelijke principes het veld op. En dan kom je soms eens een bots tegen en dan verlies je eens een domme match, maar dat is deel van het leerproces. Je past je pas aan wanneer het moet, en dat vond ik op het moment toen ik ontslagen werd nog niet het moment. Want volgens mij was er nog tijd genoeg om het recht te zetten”, is Hoefkens duidelijk nog altijd niet akkoord met zijn ontslag.