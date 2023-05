Carl Hoefkens heeft een duidelijke boodschap over waar hij volgend seizoen aan de slag gaat

Carl Hoefkens leidde Club Brugge mooi naar de achtste finales van de Champions League. Dat was echter onvoldoende voor het bestuur van blauwzwart.

Carl Hoefkens werd eind vorig jaar aan de kant geschoven bij Club Brugge na enkele mindere weken in de Jupiler Pro League. Zijn opvolger Scott Parker bakte er zelf bitter weinig van, waardoor de Engelsman na amper twee maanden opnieuw mocht vertrekken.

Op dit moment zijn er verschillende ploegen waaraan Carl Hoefkens gelinkt wordt. Bij MidMid laat hij weten dat er voorlopig nog niet echt iets concreet genoeg is om er al iets over te zeggen.

Hoefkens bevestigt wel dat hij met een aantal ploegen in gesprek is en dat het voor volgend seizoen absoluut ergens weer aan de slag wil als trainer. En dat hoeft daarvoor niet ver weg zijn.

“Het moet niet noodzakelijk het buitenland worden”, vertelt Carl Hoefkens in de voetbalpodcast van Eleven Sports. “Ik zoek een ploeg met een duidelijke visie, die ergens naartoe wil. Dat is voor mij het allerbelangrijkste in het maken van mijn keuze.”

Vooral Stoke City wordt genoemd als mogelijke werkgever. Dat is de ploeg in The Championship waar Hoefkens zelf nog voetbalde. Het gerucht deed zelfs al de ronde dat hij Rik De Mil als assistent zou meenemen.