Hendrik Van Crombrugge zegt wie allemaal faalde in huwelijk tussen Anderlecht en Felice Mazzu

Felice Mazzu kwam door de grote poort binnen bij RSC Anderlecht. Zijn passage is echter totaal geen succes geworden.

Felice Mazzu maakte afgelopen zomer de overstap van Union SG naar RSC Anderlecht nadat Vincent Kompany richting Burnley vertrokken was. Een succesverhaal werd dat echter niet en daar zijn verschillende redenen voor te geven.

Doelman Hendrik Van Crombrugge probeert bij Radio Radzinski uit te leggen wat er allemaal fout gelopen is na het vertrek van Kompany. “Felice Mazzu was een trainer die met veel enthousiasme vooral werkte op het buikgevoel”, klinkt het.

De spelersgroep was volgens de doelman van Anderlecht niet klaar voor zo’n type trainer. “Hij gaf heel veel vertrouwen en vrijheid, maar wij waren als spelersgroep niet zelfstandig en tactisch onderlegd genoeg om bepaalde dingen zelf in handen te nemen.”

Dat vertrouwen konden ze niet terugschenken aan Mazzu, volgens Van Crombrugge heeft de spelersgroep daar enorm mee gefaald. Maar het clubbestuur had ook duidelijk beter moeten weten, zo oordeelt de keeper.

“Het was een mismatch tussen Anderlecht en Mazzu, dat is geen publiek geheim. Na drie jaar met Vinnie had ik ook wel zin in iets anders. In het begin was Mazzu een verademing. Alleen moet je in moeilijke tijden op iets tactisch kunnen terugvallen en dat was er niet bij Mazzu.”