'Tegenvallend seizoen levert Joshua Zirkzee toch straffe transfer op'

Joshua Zirkzee verkaste afgelopen zomer naar het Italiaanse Bologna. Een groot succes werd die transfer echter niet.

In 2017 maakte Joshua Zirkzee vanuit Nederland de overstap naar het grote Bayern München. Daar slaagde hij er echter niet in om een vaste waarde te worden.

Uitleenbeurten aan Parma en RSC Anderlecht deden hem zichzelf in de kijker spelen, waardoor hij vorige zomer een transfer kon maken naar Bologna. Zij betaalden 8,5 miljoen euro voor de Nederlander.

Een echt succes werd dat niet, want Zirkzee slaagde er niet in een vaste basisspeler te worden. Dat heeft tot gevolg dat hij voor de komende transferperiode al opnieuw aan een transfer wordt gelinkt.

Volgens Sky Sports Deutschland heeft Eintracht Frankfurt verregaande interesse in de Nederlander. De club is ervan overtuigd dat 21-jarige spits bij hen de nodige potten kan breken de komende jaren. Een straffe transfer in het vooruitzicht, ondanks een tegenvallend seizoen.