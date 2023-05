Fans van Club Brugge sceptisch over mogelijke komst Ronny Deila, maar... meer pro's dan contra's

Vandaag kondigde HLN aan dat Club Brugge zo goed als rond is met Ronny Deila, de coach die dit seizoen boven de verwachtingen presteerde met Standard. De fans van blauw-zwart zijn er alvast niet lyrisch over. Het is natuurlijk altijd een berekende gok, een nieuwe trainer. Hierbij pro en contra...

Pro Ervaring Deila kent de competitie intussen wel al vrij goed na een seizoen de Rouches onder zijn hoede te hebben gehad. Het is niet dat hij zoals Scott Parker in een nieuw gegeven wordt gedropt. De Noor kent de gevoeligheden binnen de Belgische competitie en de verwachtingen bij een concurrent als Club Brugge. Deila weet wat het is om prijzen te winnen. Met Celtic werd hij twee keer kampioen en won hij één keer de League Cup. Met Stromsgodet werd hij ook kampioen en won hij de beker. Met New York City won hij eveneens de beker. Omgaan met druk Dat brengt ons meteen bij het volgende punt: de druk. Als trainer is Deila heel rustig aan de zijlijn, maar kan ook zijn team motiveren. Naar wat we horen zijn de trainingen op heel hoog niveau en kan hij de spelers boven zichzelf doen uitstijgen. Bij Club zal het verwachtingspatroon na het verloren seizoen wel héél groot zijn. De fans roeren zich al een half jaar. Een uitdaging die hij er graag zal bijnemen aangezien de mogelijkheden bij Club, zowel financieel als aanwezig spelerspotentieel. Vinger aan de pols De 47-jarige Deila is niet iemand die het beheren van de kleedkamer aan zijn assistenten overlaat. Hij staat dichtbij de spelers en wil weten wat er leeft. Hij kan met zachte hand regeren, maar neemt ook de harde beslissingen als die nodig zijn. Zo duurde het exact tien matchen vooraleer hij botste met Selim Amallah en hem naar de B-kern verwees. In principe was hij één van de beste spelers van de Rouches, maar als de mentaliteit niet goed zit, heb je een probleem bij Deila. Contra Kleedkamer met gevestigde namen Deila heeft nog nooit met een kleedkamer gewerkt waarin zoveel gevestigde waarden zitten. Vanaken, Rits, Mignolet, Mata... Allemaal grote persoonlijkheden die al jaren zo goed als zeker zijn van hun basisplaats. Kan hij die groep managen en ook snel beslissingen nemen om de kleedkamer op te frissen? Het management van Club zal van hem ook verwachten dat hij meedenkt in het transferverhaal, zowel in- als uitgaand.