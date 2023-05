Goudhaantje Gent was voorbije zomer bijna van andere Belgische club: "Een pluim voor onze werking"

Gent plukte in januari de toen nog nobele onbekende Gift Orban weg uit Noorwegen voor 3,5 miljoen euro. De Oost-Vlamingen hebben wellicht nog geen enkel moment spijt van die aankoop, maar bijna speelde de Nigeriaan bij een andere Belgische club.

Union was vorige zomer namelijk héél concreet voor de spits. De opzet van de Brusselaars toen: zowel Boniface als Orban binnenhalen. Wat was dat voor een spitsenduo geweest... "Afgelopen zomer deden we een bod. We zijn ver gegaan, maar we hadden onze limiet en daar houden wij ons aan."

"Een pluim voor onze werking dat zowel Boniface als Orban op onze radar stonden en dat we een van de twee hebben kunnen halen", liet CEO van Union Philippe Bormans trots weten aan Het Belang van Limburg.

Gent was in eerste instantie ook afgeschrikt van de transferprijs, maar na het vertrek van jeugdproduct en toptalent Ibrahim Salah schakelde het een versnelling hoger. "Het is een echte meevaller. Evengoed lukt het niet onmiddellijk, want Orban was eigenlijk een speler voor de lange termijn die tijd kreeg om te rijpen. Gelukkig doet hij het meteen fantastisch", gaf coach Vanhaezebroeck nog toe in maart.

Vorige week maakte de pijlsnelle aanvaller nog een zuivere hattrick tegen Cercle Brugge. De teller van de Nigeriaan staat, met de Conference League meegeteld, op 19 doelpunten in evenveel wedstrijden. Het goudhaantje van Gent zal deze zomer wellicht op heel wat buitenlandse interesse mogen rekenen.