Jelle Vossen mengt zich in titelstrijd: "Als je zelf al eens kampioen bent geworden, herken je dat"

De ontknoping van wie de landstitel in de Jupiler Pro League pakt komt dichterbij. Jelle Vossen ziet herkenbare patronen in de laatste rechte lijn.

Voor Jelle Vossen is het duidelijk: Royal Antwerp FC heeft een streepje voor om de titel te pakken in de Jupiler Pro League. “Het zit echt in die flow”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ze zitten op een wolk en ik zie ze daar niet meer van af denderen.”

Vooral de centrale as met Butez, Alderweireld, Vermeeren en Janssen is The Great Old al van goudwaarde geweest dit seizoen. Maar er is nog veel meer gaande, iets wat de voorbije weken heel erg duidelijk werd. “Ze hebben dat geluk van de kampioen, dat zag je tegen Club Brugge. Als je zelf al eens kampioen bent geworden, herken je dat”, gaat Vossen verder.

Toen hij met Zulte Waregem dit seizoen tegen Royal Antwerp FC speelde voelde Vossen al dat er iets in de lucht hing. “Het zegt ook iets dat wij met Zulte Waregem onze beste wedstrijden speelden tegen Antwerp - veel beter dan tegen Union en Genk - maar dat we ze toch allebei verloren. Er is nog altijd geen garantie dat ze het halen, maar ik gun het hen wel, zeker als je weet vanwaar ze komen.”