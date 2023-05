🎥 Deze gekke actie van Noa Lang levert veel commentaar op, analist Wesley Sonck vernietigend

Het zat er in het slot van Club Brugge - Antwerp (2-0) nog even bovenarms op tussen Toby Alderweireld en Noa Lang. Aanleiding was een 'onrespectvolle actie' van de Nederlander.

Noa Lang ging in minuut 93 even provocerend op de bal staan om zo de boel nog wat meer op te jennen in Jan Breydel. Typisch voor de Nederlander natuurlijk, al leverde het hem uiteindelijk in het tumult achteraf ook een gele kaart en dus een schorsingsweek op. ⚔️ | Toby Alderweireld en Noa Lang zullen niet snel samen op vakantie gaan. 👀 pic.twitter.com/SmAmeRtpDL — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 21, 2023 De beelden zullen de wereld ongetwijfeld rondgaan. Achteraf regende het wel meteen reacties op de hele zaak. Wesley Sonck was alvast geen fan van de actie: "Alderweireld had gelijk, al had hij anders moeten reageren." Rare snuiters "Dit doen alleen rare snuiters. Omgekeerd zou geen enkele speler van Club Brugge dit leuk vinden, dus je doet zoiets niet." "Ze moeten hier iets over gaan zeggen bij Club Brugge tegen Lang. Dit hoort gewoon niet bij het spelletje."