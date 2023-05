Analisten verschillen danig van mening in het ultraspannende titeldebat - en u?

Club Brugge won van Royal Antwerp, KRC Genk en Union SG deelden de punten. Nog twee speeldagen dus. Wie staat er nu het best voor? Uw mening telt!

Royal Antwerp (45) staat ondanks een nederlaag bij Club Brugge nog steeds eerste in de Jupiler Pro League. Union SG (45) kreeg namelijk voor de play-offs een half puntje cadeau.

Dat geldt ook voor KRC Genk (42). "Zij zijn nu afhankelijk van Antwerp én Union en dat is te veel. Voor mij zijn ze nu afgehaakt voor de titel", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Scenario's

Een tweestrijd dus? Er zijn nog verschillende scenario's mogelijk waarin Antwerp, Union of Genk de titel kunnen pakken. Lees het HIER nog eens helemaal na!

Wie de beste papieren heeft? De ene analist ziet dat er een vormpdipje is voor Antwerp en schuift Union daarom naar voren, de andere ziet The Great Old ondanks een nederlaag zelfs als winnaar van het seizoen.

© photonews

De match tussen beide ploegen op De Bosuil wordt in ieder geval heel erg belangrijk voor allebei de teams. Voor beiden is het heel lang geleden dat ze nog eens een titel in de Jupiler Pro League konden vieren.

De druk zal dus op de ketel staan, ook bij Union zelf zijn ze klaar voor de trip naar Antwerpen. Ook revanche voor de halve finales in de Beker van België hoort er nog bij.

Wie het ook gaat halen, het wordt er eentje voor de geschiedenisboeken. Maar dat was de voorbije weken ook al duidelijk.

Uw mening telt

Waar het zal van afhangen? De drive en intensiteit bij Union op bezoek bij de twaalfde man van stamnummer 1: spannend.

Of gaat derde hond Genk er alsnog mee gaan lopen? Uw mening telt alvast ook mee, dus laat het ons gerust weten en zeg ook in de reacties waarom. Een dikke week geleden was Antwerp ook al uw absolute favoriet. En nu?