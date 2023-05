Vanhaezebrouck klopt zich op de borst: "Dat kan alleen Club Brugge zeggen buiten wij" - wat zeggen de Europese cijfers?

KAA Gent heeft de klus geklaard in vier wedstrijden. En zo mag het ook in het seizoen 2023-2024 aan de slag in de Conference League.

Dit seizoen maakte het een heel mooie beurt in de Conference League en wist het de kwartfinales te halen tegen West Ham United.

Volgend seizoen willen ze misschien nog wel meer: "Het was een heel mooi seizoen in Europa. We willen onze revanche nemen voor hoe onze campagne dit jaar eindigde", aldus Hugo Cuypers.

© photonews

Voor de Buffalo's is het al het negende seizoen op rij dat ze Europees mogen spelen. "We pakken 10 op 12 en zijn de terechte winnaar van play-off 2", pikte Hein Vanhaezebrouck in.

Uniek

"Voor het derde seizoen op rij winnen we die play-off. Het is het negende seizoen op rij dat we Europa in mogen."

En dat is toch wel vrij uniek: "Er is maar één ander team dat hetzelfde kan zeggen en dat is Club Brugge. We blijven vrij constant, maar we mogen niet blind zijn voor de toekomst van het voetbal."

Het aantal keren dat een team zich de voorbije negen seizoen wist te plaatsen voor Europa:

1. Club Brugge 9

1. KAA Gent 9

3. Anderlecht 6

4. Genk 5

4. Standard 5

4. Antwerp 5

7. Charleroi 2

7. Union 2

9. Oostende 1

9. Zulte Waregem 1