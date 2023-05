'Dat is dan 1000 euro aub' - Antwerp-fans doen zotte dingen om er zondag toch maar bij te kunnen zijn

Antwerp kan zondag kampioen spelen als ze winnen tegen Union en elke rechtgeaarde fan wil daar natuurlijk bij zijn. Maar de Bosuil was in een recordtempo uitverkocht. Op de zwarte markt denken er mensen hun slag te kunnen slaan.

De wanhoop bij supporters die geen ticket konden bemachtigen is groot. Op Facebook zijn er veel fans op zoek naar tickets en daar hebben ze heel wat geld voor over.

Er wordt meer dan 1.000 euro geboden voor een ticket. Prijzen die sommige abonnementenhouders verleiden om hun ticket te koop aan te bieden voor zotte prijzen. Maar dat is riskant, want daar staan straffen op tot enkele tienduizenden euro's.

Je mag wel je ticket occassioneel eens doorverkopen, maar niet aan woekerprijzen. Voor de kopers hangt er natuurlijk ook een risico aan vast, want wat als het ticket vervalst is. Een legaal ticket is intussen ook nergens meer verkrijgbaar.