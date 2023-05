De Mil zaait toch twijfel over toekomst bij Club Brugge na komst Deila

Rik De Mil weet waar hij aan toe is: bij Club Brugge zal hij geen hoofdtrainer blijven. In de wandelgangen klinkt dat de coach geen zin meer heeft om de stap terug te zetten naar assistent. Op zijn persconferentie bleef hij vaag over het onderwerp.

De Mil benadrukt dat hij gefocust is op de laatste twee matchen met Club Brugge. Maar wat daarna zal gebeuren, ligt nog open. Carl Hoefkens zou hem ook al gepolst hebben om met hem mee te gaan naar Engeland. "Na die twee matchen zullen we samen het gesprek aangaan en met het bestuur uitmaken wat de beste oplossing is", aldus De Mil. Zelf zegt hij dat hij het niet als ontgoocheling ervaart dat Club voor Ronny Deila koos. "Het is een keuze voor ervaring en dat moet je respecteren. Ik heb hier nog altijd een goed dagelijks contact met alle mensen. Dat ik nu hoofdcoach ben, is ook op een bizarre manier tot stand gekomen." Maar zich vastpinnen op Club doet hij alvast niet meer. "Alle opties liggen open voor mij, ook na het seizoen. Er verandert niet veel. Uiteraard zal ik met Deila praten en zullen we elkaar beter leren kennen." De Mil heeft zijn carrière stapvoets opgebouwd, maar voelt zich nu wel klaar. "Ik ben begonnen in derde provinciale. Het neemt zijn tijd om die rugzak goed te vullen, maar ik vind het een voordeel dat ik dat stapsgewijs gedaan heb. Nu moet ik kijken wat de beste volgende stap is."