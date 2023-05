Ex-speler en -coach somt op wat Deila allemaal nodig heeft om Club Brugge kampioen te maken: "Dat moeten ze absoluut halen"

Ronny Deila staat volgend seizoen dus aan het roer bij Club Brugge. De Noor moet ze weer kampioen maken in een jaar waarin er weer een rechtstreekse plaats in de Champions League op het spel staat. Veel transfers heeft hij daarvoor niet nodig, denkt ex-speler en -coach Hugo Broos.

Volgens Broos volstaan een paar transfers. "Het zal erop aankomen enkele jongens te laten afvloeien, de vertrekkers goed te vervangen en te blijven doen wat ze de voorbije jaren zo goed deden: talentrijke spelers aantrekken die nog niet volledig ontbolsterd zijn en die opwaarderen", zegt hij in KVW.

Volgens hem zit het wel snor in doel en in de verdediging, maar op het middenveld vindt hij dat er een type Vormer nodig is. "Er lijkt mij niet echt een leider tussen te zitten, iemand die in de kleedkamer met zijn persoonlijkheid respect afdwingt en die als het wat minder gaat zorgt dat iedereen weer gefocust is."

Rekening houden met het aspect leiderschap

"Jongens als Mechele en Vanaken zijn niet zulke karakters. En van Lang moet je dat ook niet verwachten, want die heeft het al moeilijk genoeg met zichzelf. (lacht) Dus misschien moet je in de transferperiode ook wel rekening houden met het aspect leiderschap.”

En uiteraard een centrumspits, want Jutgla, Yaremchuk en Vermant is volgens Broos niet voldoende. "Over Yaremchuk is al genoeg gezegd, daar ga ik niet meer over beginnen, en van Jutgla kun je niet zeggen dat hij het slecht deed, maar – sorry – een echt goeie spits heeft Club niet meer. Dat moet het absoluut halen: iemand die ze met de ogen dicht binnentrapt.”