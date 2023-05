Gesprekken gaan goede richting uit: witte rook nabij in overnamedossier KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft bijna nieuwe eigenaars. Het Burnley van Vincent Kompany zou in polepositie liggen om de West-Vlaamse club over te nemen.

Dat meldt Het Laatste Nieuws. De gesprekken zouden de goede richting uitgaan. De Amerikaanse Kaminski Group, de reden waarom algemeen directeur Matthias Leterme opstapte bij de Kortrijkzanen, lijkt zo in het zand te zullen bijten. Burney heeft een bod van 15 miljoen euro uitgebracht op de West-Vlaamse club.

De Engelse club hoopt ook dat Leterme, die volgens hen prima werk leverde, alsnog aan boord blijft. Ook voorzitter Ronny Verhelst zou bij de club kunnen blijven. De overname is hoe dan ook een goede zaak voor KV Kortrijk, want Vincent Tan keek de laatste maanden nog amper om naar de club. Dat hij Burney eerst ontweek om met de Amerikaanse Kaminski Group te praten, werd hem in Kortrijk dan ook zeer kwalijk genomen.

Door het overnamedossier heeft KV Kortrijk nog geen opvolger kunnen vinden voor ex-coach Bernd Storck. Enkele namen, waaronder voormalig trainer Yves Vanderhaege, werden genoemd in het Guldensporenstadion. De kandidaten wachten echter eerst het nieuws af rond de overname van de club.