Bart Verhaeghe neemt drastisch besluit: 'Club Brugge staat te koop'

Club Brugge is na een paar titels dit seizoen niet verder geraakt dan de vierde plaats. Om de toekomst te garanderen zal er een overnemer komen.

De toekomst van Club Brugge? Dat wordt nog een beetje afwachten. Bart Verhaeghe en de groep van andere aandeelhouders zouden alvast willen verkopen.

Dat zou gedeeltelijk of zelfs volledig kunnen zijn, volgens een prospectus die Sporza kon inkijken op dinsdag.

De prospectus zou zijn rondgestuurd door Club Brugge naar heel wat mogelijke overnemers uit de financiële wereld.

Verhaeghe, CEO Vincent Mannaert, Jan Boone (CEO Lotus) en Peter Vanhecke (CEO Castel Capital) hebben hun aandelen gebundeld in de NV Grizzly Sports, dat opgeteld 71,89 procent van de aandelen bezit.

Orkila

De sterke man lijkt na tien jaar in het voetbal graag nieuwe uitdagingen te willen. In 2021 was er al eens een overname van een klein kwart van de aandelen door Orkila Capital.

Hoeveel geld er nu zal worden neergeteld en door wie? Dat zal de komende maanden moeten blijken. Per se verkopen is nog niet nodig, dat maakt de onderhandelingspositie wel stevig.