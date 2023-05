Club Brugge én supporters reageren massaal op mogelijke verkoop: "Blijft schandalig"

Club Brugge is na een paar titels dit seizoen niet verder geraakt dan de vierde plaats dit seizoen. Ondertussen zou de club te koop staan. En dat levert heel wat reacties op.

De toekomst van Club Brugge? Dat wordt nog een beetje afwachten. Bart Verhaeghe en de groep van andere aandeelhouders zouden alvast willen verkopen.

Dat zou gedeeltelijk of zelfs volledig kunnen zijn, volgens een prospectus die Sporza kon inkijken op dinsdag. "We bekijken strategisch wat de beste opportuniteiten in de markt zijn. Voorlopig is er niets concreet", aldus blauw-zwart in een korte reactie.

Lieve God. Vergeet mijn gebeden van vrijdag 25/5 tem zondagnamiddag 28/5. Antwerp mag wel kampioen spelen, maar zorg ervoor dat er geen type Coucke Club Brugge overneemt. — Lorenzo (@LVTornh) May 30, 2023

Club Brugge staat te koop.

Was Marc Coucke nu geen Brugge fan?



Just asking. — René Vermeulen (@Renerosaurus) May 30, 2023

De supporters? Die houden alvast hun hart vast. Velen hopen dat er geen type Coucke de boel komt overnemen.

Anderen reageren dan weer met de nodige kwinkslagen, terwijl er sommigen ook het positieve zien van meer kapitaal in de club.

Al blijft het natuurlijk ook een feit dat Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert ooit de club 'gratis' in handen kregen en nu dus flink kunnen gaan cashen.

Dat gaat er bij verschillende fans dan weer niet in. En zo zijn de meningen over het algemeen toch scherp en onrustig.

Wat voor een baggerseizoen is dit eigenlijk? Mooi gestart in de Champions League om dan uiteindelijk 4e te worden in de PO en te koop te staan. Rampzalig. #clubbrugge — QL⚡️ (@LamelynQuirian) May 30, 2023

‘Mijn’ Club Brugge staat blijkbaar (gedeeltelijk) te koop. Moeten we nu vrezen? Of juist niet? Ik mag hopen dat, wie er ook aan de leiding staat of komt, het sportieve en de supporters/medewerkers, altijd op de eerste plaats zullen staan. Een ploeg van en voor het volk! — Michel Verhaeghe (@michelfcbweb) May 30, 2023