Zo spannend was het nog nooit: wie pakt wanneer de titel (en wat denkt u er zelf van)?

Antwerp, Union of toch nog Genk? Het worden nog héél spannende dagen. Pas zondag weten we hoe laat het is.

Antwerp staat op kop, maar Union heeft evenveel punten momenteel. En met KRC Genk is er nog een derde kaper op de kust. Alledrie de ploegen kunnen nog de titel pakken en de scenario's zijn navenant, voor alle drie de ploegen zelfs. Antwerp is kampioen als: * Ze winnen van Genk

* Of als ze gelijkspelen in Genk en Union niet wint van Club Brugge Union is kampioen als: * Ze winnen van Club Brugge én Antwerp niet wint van KRC Genk Genk is kampioen als: * Ze winnen van Antwerp én Union niet wint van Club Brugge De voorbije weken deden we al eens een poll naar wie volgens u de titel pakt. Eerst had Antwerp 66% van de stemmers achter zich, vorige week waren dat er nog 59%. En hoe ziet u nu evolueren? Wie pakt de titel. Uw mening telt ook deze week weer als nooit tevoren. Laat je gevoel spreken.

Wie wordt kampioen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Antwerp (46) 25% Union (46) 46% Genk (45) 29% Stem Je kan nog stemmen tot 02/06/2023 11:00.