Alderweireld weegt Antwerpse titel af tegen titels met Ajax en Atlético Madrid en... komt met opvallende vaststelling op de proppen

Toby Alderweireld wil Antwerp FC zondag met een weekje vertraging naar de titel leiden. Voor de verdediger zou het een vierde landstitel zijn, maar... is het ook meteen de mooiste?

"Mijn carrière is eigenlijk zot begonnen", blikt Toby Alderweireld in Het Laatste Nieuws terug op zijn loopbaan. "Vier titels op rij: drie met AFC Ajax en eentje met Atlético Madrid. Maar ik heb beide kanten van de medaille gezien, hé. Ik heb prijzen gewonnen, maar ook finales verloren. Met Tottenham Hotspur speelden we consistent in de top vier van de grootste competitie ter wereld, maar het wordt inderdaad tijd om nog eens een titel te pakken."

Mega Toby hoopt dan ook dat hij als Antwerpenaar de Great Old naar de titel kan leiden. "Het is mijn motivatie geweest sinds ik hier ben aangekomen. Het is voor Antwerp FC niet alleen 66 jaar geleden, maar het zou meteen ook een eerste dubbel zijn. Dan zet je wel iets neer. Ik wil de club helpen en samen mooie dingen bereiken. Ik weet nu al dat deze prijs voor mij helemaal bovenaan mijn lijst zou staan."