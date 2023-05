Union stelt zich grote vragen over eerlijk verloop en haalt precedent aan: "Het lijkt ons logisch"

Het bondsparket heeft voor de play-offs blijkbaar een tandje bijgestoken. Senne Lynen is voor de match van zondag geschorst, daar hebben de bondsinstanties wel voor gezorgd door ook op maandag, een feestdag, te werken.

En dat steekt bij de Brusselse club. "Verlopen alle zaken al een heel seizoen zo? We menen dat alle dossiers op een gelijke manier behandeld moeten worden. Als dat correct is, willen we dat graag op papier zien", aldus CEO Philippe Bormans bij GvA.

De vraag is alvast terecht, want eerder in de reguliere competitie werd de zaak van Philip Zinckernagel van Standard in beroep niet behandeld op vrijdag omdat het Wapenstilstand was. Daardoor was hij pas het weekend erop geschorst.

Union vindt dat Lynen op dezelfde manier had behandeld worden en dus ook zondag had mogen spelen. Maar bij het bondsparket redeneren ze dat de play-offs een andere competitie zijn. “We hebben maar één doelstelling en dat is het eerlijke en correcte verloop van de competitie. Het lijkt ons logisch dat een schorsing een effect heeft op de eerstvolgende wedstrijd.”