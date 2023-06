De Condé kan het niet laten om steekje uit te delen naar andere twee titelkandidaten

Eén speeldag, twee wedstrijden, drie titelkandidaten. Het wordt nu echter Super Sunday in de Jupiler Pro League.

Zondag weten we eindelijk wie de nieuwe landskampioen is. Bij KRC Genk hopen ze hard dat zij na 2019 opnieuw de titel pakken. Zelf winnen tegen Antwerp is de boodschap, maar het is hoe dan ook afhankelijk van het resultaat van Union SG.

“We zitten nu in een andere situatie dan voor de play-offs. In het begin waren we favoriet, sinds vorig weekend niet meer. Of we nu de derde hond in het kegelspel zijn? Nee, want we spelen thuis in een kolkende arena, maar dat we niet de topfavoriet zijn, dat is ook duidelijk”, zegt Head of Football Dimitri De Condé aan Sporza.

De Condé is ervan overtuigd dat Genk een terechte kampioen zou zijn. “We hebben collectieve en individuele records verbroken en we blijven goed voetbal prediken. En tot slot kunnen wij ook niet rekenen op investeerders. De twee andere clubs kunnen geld putten uit Engeland of een rijke voorzitter. Al zouden zij het evengoed verdienen om kampioen te worden.”

Het wordt hoe dan ook een emotionele zondagavond, wat het resultaat ook mag worden voor KRC Genk. “Ik ben nog heel rustig op dit moment, maar zulke wedstrijden zijn de meest stresserende momenten. Ik weet van 2019 wat het teweegbrengt.”