Johan Boskamp ziet één groot voordeel voor Antwerp in beslissende wedstrijd

De slotspeeldag in de Champions' Play-Offs komt eraan. Nog drie ploegen komen in aanmerking voor de hoofdprijs.

Royal Antwerp FC liet afgelopen weekend na zich al te verzekeren van de titel in de Jupiler Pro League. Zondag krijgen de troepen van Mark van Bommel daartoe een nieuwe kans, maar dan moeten ze het wel zien te klaren op bezoek bij KRC Genk.

De mentale tik van de titel te laten schieten in eigen huis zal hoe dan ook hard aangekomen zijn, maar Van Bommel zou zijn troepen daardoor wel eens extra kunnen motiveren. “Zondag is het heel duidelijk geworden dat niemand hen die titel lijkt te gunnen buiten Antwerpen”, klinkt het bij Johan Boskamp in Het Belang van Limburg. “De Brugse supporters waren zelfs anti-Antwerp-liedjes aan het zingen na de late Genkse goals. Daar stond ik van te kijken.”

Al kan The Great Old daar ook net weer extra moed uit putten. “Bij Antwerp zullen ze dus wel op hun pik getrapt zijn. Die spelers zijn razend als ze horen en lezen dat de buitenwereld het hen niet gunt. En een goeie trainer als Van Bommel, die gaat daarop inspelen. Ik verwacht wel dat hij zijn spelers zal opnaaien, ja.”

Iets wat hij als speler ook al heel goed kon ten opzichte van zijn tegenstanders. “Dat gaat ie nu proberen overbrengen op zijn spelers. Let maar op, die gaan zondag tekeergaan als tijgers. Of het genoeg zal zijn om kampioen te worden? Dat durf ik niet meer te voorspellen. Maar psychologisch speelt dat wij-tegen-de-wereld-gevoel zeker in hun voordeel.”