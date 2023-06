Peter Vandenbempt over supporters van Club Brugge: "Het is gewoon een compliment voor Antwerp"

Het was een opvallend tafereel afgelopen weekend. Supporters van Club Brugge die de Genkse doelpunten mee vierden.

Juichen omdat je eigen club verliest, het was een vreemd tafereel in het Jan Breydelstadion afgelopen zondag tegen KRC Genk. “Een extreme uiting van leedvermaak was het, die we in ons voetbal nooit eerder hebben gezien. En zondag kunnen de Brugse fans zelfs mee de titel van Union vieren. Ten koste van Antwerp”, zegt Peter Vandenbempt aan Het Nieuwsblad.

Een simpele uitleg is er volgens de analist niet. Het gaat niet enkel over rivaliteit. “Op basis van wetenschappelijke bevindingen betekent dat bijvoorbeeld dat de Club-supporter op dit moment jaloers is op (het succes van) Antwerp. Dat Antwerp heel belangrijk is voor de Club-fan en dat hij de Great Old de titel niet gunt, precies omdat hij die zelf zó graag wil.”

Het was geen gemakkelijk seizoen voor Club-supporters en hopelijk zal het voor hen snel keren volgend seizoen. “Veel erger dan een tegenstander die lacht om je verlies is zijn onverschilligheid. Het leedvermaak over Antwerp is gewoon een compliment”, besluit Vandenbempt.