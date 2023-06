Gianni Bruno komt terug op knalseizoen: "Dat was jammer"

Dit seizoen werd hij door KAA Gent uitgeleend aan STVV en dat werd een succes. Hij scoorde twintig keer, waarvan achttien keer in het kampioenschap.

Na een stevig seizoen bij STVV op huurbasis van KAA Gent heeft de aanvaller ondertussen zijn vakantie achter de rug.

"Het heeft deugd gedaan om wat te kunnen rusten en wat decompressie te kunnen voelen en zeker na een goed seizoen", aldus Bruno bij Walfoot.

"Op statistisch gebied was het een van mijn beste seizoenen uit mijn carrière. Ik was regelmatig en heb het vertrouwen dat STVV me gaf niet proberen te beschamen."

"Het was een topervaring bij STVV, ik heb er een goed seizoen beleefd met de staf, het bestuur, de spelers en supporters."

Ervaring

Dat Bruno al op verlof kon is een voordeel, maar ook een nadeel. "Het is een beetje frustrerend om je seizoen ten einde zien zijn en anderen te zien verder spelen."

"En ik kon op die manier ook niet meedingen naar de prijs voor topschutter. Ik ben blij met mijn 18 goals, dat wel. Ik heb laten zien wat ik bij Zulte Waregem liet zien en het was een beetje revanche op mijn zwart seizoen bij Gent. Ik ben matuurder geworden en heb veel ervaring opgedaan."