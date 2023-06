Wim De Coninck mist beste speler bij Jonge Duivels: "Hypotheek op succes van de Belgen"

De Jonge Duivels spelen eind deze maand het EK voor beloften. Wim De Coninck ziet een belangrijke naam ontbreken.

Geen Jérémy Doku en ook geen Arthur Theate, maar voor analist Wim De Coninck is vooral de afwezigheid van Loïs Openda een groot probleem voor de Jonge Duivels en bondscoach Jacky Mathijssen.

“Hij was tijdens de kwalificatie veruit, maar dan ook veruit, de belangrijkste speler van het elftal. Niet alleen met veel goals, maar ook door zijn werkkracht”, zegt Wim De Coninck bij Sporza. “Openda stak er als enige bovenuit, maar bovendien is hij zowat de enige diepe spits in de selectie.”

Toch blijft de selectie heel erg sterk, maar De Coninck ziet nog een ander probleem opduiken in deze spelersgroep. “Een probleem wordt wel dat zowat iedereen het gevoel zal hebben dat hij kans maakt om te spelen. Wie zijn de beste 11 spelers? Niemand zal op de bank willen plaatsnemen. Hoe kun je die beslissingen nemen en toch dat groepsgevoel behouden?”

Een eerste opgave wordt alvast de groepsfase overleven en eenmaal daarover zekerheid is, is alles mogelijk op zo’n groot toernooi.