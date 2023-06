Analist weet of Teddy Teuma speelklaar geraakt voor duel met Club Brugge: "Heeft hij me zelf verteld"

Union SG kan vandaag nog de titel pakken in de Jupiler Pro League. De vraag is of Teddy Teuma speelklaar geraakt.

Zelf winnen tegen Club Brugge en hopen dat Genk een positief resultaat haalt tegen Royal Antwerp FC. Dat is de opdracht voor de troepen van Karel Geraerts straks.

Al is het vooral uitkijken ook wie allemaal niet speelklaar geraakt is. Zo is aanvoerder Teddy Teuma zeer twijfelachtig. Volgens analist Nordin Jbari wordt Union toch kampioen.

“Ik blijf erbij dat Union kampioen wordt. Ze leveren al twee jaar ongelooflijke prestaties en zie hoe ze op Antwerp in moeilijkheden kwamen en er toch weer in slaagden om eruit te geraken. Het is echt een ploeg, één die goed gestructureerd is en waarin makkelijk spelers zijn in te passen”, klinkt het in De Zondag.

Over Teuma is Jbari heel erg duidelijk. “Boniface zal er terug bij zijn, maar voor Teuma vrees ik. Als het klopt wat hij mij zei, namelijk dat het om een spierscheur gaat, dan zal hij niet klaar zijn om te spelen. Maar Lazare, Puertas en El Azzouzi, dat is nog altijd een goed middenveld. Met de steun van hun altijd positieve publiek zie ik ze winnen tegen Brugge.”

“Antwerp staat in Genk voor een moeilijke opdracht. Genk kan niet alleen nog zelf kampioen worden, als het wint eindigt het minstens als tweede en plaatst het zich voor de kwalificaties van de Champions League. Ik verwacht dat Antwerp er van zijn pluimen zal laten.”