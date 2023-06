Het vergiftigde geschenk voor Genk? Antwerp, Genk, Union, Club Brugge én Gent weten wat hen te wachten staat

Alles is beslist. Antwerp is kampioen, Genk tweede en Union SG derde. En dus weten we ook meteen wat dat allemaal in zal houden voor volgend seizoen.

Antwerp mag als kampioen het kampioenenspoor in van de Champions League, maar moet wel een voorronde afwerken tegen een andere kampioen.

The Great Old zal (meer dan waarschijnlijk) geen reekshoofd zijn, ploegen als Young Boys Bern, Dinamo Zagreb, Galatasaray of FC Kopenhagen zijn de meest waarschijnlijke tegenstanders.

Voor KRC Genk wordt de Champions League halen veel lastiger, want zij moeten drie voorrondes overleven.

Op 25 of 26 juli komen ze al een eerste keer in actie tegen Servette Genève of Panathinaikos. Daarna volgen nog twee rondes tegen teams als Rangers, PSV, Braga en Marseille.

Conference League

Union van zijn kant schuift in de play-offs van de Europa League in en is zo ook zeker van minstens de poules van de Conference League.

In de Conference League begint het voor Club Brugge én Gent al op 27 juli. Zij moeten ook drie voorrondes overleven, maar zullen in alle rondes wel reekshoofd zijn.