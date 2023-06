🎥Zo ging het eraan toe op de Bosuil: Avila zingt Dos Cerveza's, Butez breekt beker af maar vooral "Antwerp Marginalen!"

De meegereisde supporters in Genk kregen als eerste een kleine viering samen met de spelers van Antwerp maar daarna gingen ze met z'n allen de bus op richting Bosuil waar een vol stadion op hen zat te wachten.

Ook Voetbalkrant maakte de verplaatsing van Genk naar Antwerpen om de kroning van de landskampioen te aanschouwen. Dat ging gepaard met heel veel bier en gezangen.

Zo liet Gaston Avila zien dat hij toch wel een van de sfeermakers van de groep is. Plots stond Tom Waes op het podium en werd zijn hit Dos Cerveza's gespeeld. Twee woorden die de Spaanssprekende Argentijn maar al te goed kent blijkbaar.

Ritchie De Laet deed iedereen er nog eens aan herinneren dat Antwerp niet alleen de titel heeft gepakt maar zich vorige maand ook tot bekerwinnaar heeft gekroond. Voor de eerste keer in de clubgeschiedenis pakken ze de dubbel, iets dat in het Belgisch voetbal ook al dateert van 1995/1996.

Held van de avond en kapitein Toby Alderweireld mocht natuurlijk niet ontbreken op het feest en hitste de Antwerp-supporters nog wat meer op. Maar let vooral ook op doelman Jean Butez die na 2:10 een reeds kapotte beker helemaal naar de vaantjes helpt.

Ook youngster Arthur Vermeeren krijgt zijn moment. Veel meer dan een clublied komt er evenwel niet uit bij de 18-jarige middenvelder.

Het slotwoord geven we aan trainer Mark Van Bommel die een liedje inzet dat ze overal in België wel kennen ondertussen, tot in Brugge: "Antwerp Marginalen"